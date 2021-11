Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare in familia lui Liviu Teodorescu! Astazi, frumoasa lui soție, Iulia Iacob, iși sarbatorește ziua de naștere. Blondina a fost asaltata cu o mulțime de mesaje de felicitari din partea internauților, insa și artistul a postat cateva fotografii de colecție cu ei pe rețellee de socializare. Iata cați…

- Lorenna iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cantareața de muzica de petrecere a afost invitata in cadrul emisiunii Star Matinal, unde a cantat și a facut marturisiri legate de aniversarea sa.

- Zanni este sarbatoritul zilei de astazi, iar prietenii lui cei mai buni nu puteau uita de aniversarea artistului, dar nici fanii sai care l-au surprins intr-un mod inedit. De asemenea, amicii protejatului lui Alex Velea i-au facut o surpriza pe cinste, iar Zanni a fost fara doar și poate entuziasmat,…

- Nu mai este un secret faptul ca Antonia este o familista convinsa și, de cate ori are ocazia, vorbește despre cele mai importante ființe din viața ei, cei trei copii ai sai. Astazi este o zi mare in familia artistei, deoarece Maya, fiica cea mare a Antoniei și a lui Vincenzo Castellano implinește 11…

- Astazi este o zi speciala pentru Dani Oțil, prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani. Acesta iși sarbatorește ziua de naștere, motiv pentru care inca de la primele ore ale dimineții Gabriela Prisacariu, soția sa, i-a facut o urare speciala pe internet.

- Astazi este o zi speciala pentru Andra, asta deoarece cunoscuta cantareța iși sarbatorește ziua de naștere. Vedeta va petrece alaturi de familia sa, insa nu in Romania, ci in Roma, acolo unde a plecat in vacanța cu soțul și copiii ei.

- Dupa finala „Survivor Romania”, Daniel Pavel, prezentatorul show-ului a petrecut cat mai mult timp impreuna cu iubita și familia. Acesta a fost nevoit sa se imparta intre Austria și Romania, iar acum, a dezvaluit ce va face cu ocazia aniversarii zilei sale de naștere. „In toamna, de ziua mea, ne dorim…

- Este o zi importanta astazi pentru cunoscuta cantareața Theo Rose, asta deoarece chiar azi iși sarbatorește ziua de naștere. Urarile au inceput sa vina inca de la primele ore ale zilei pentru ea. Iata ce varsta implinește