- Deși nu i-a placut niciodata sa dea prea multe detalii despre viața personala, Razvan Simion a dat carțile pe fața. Celebrul prezentator TV a ieșit la restaurant cu iubita și cu fiica sa. Cum se ințelege, de fapt, fiica lui Razvan Simion cu Daliana Raducan, noua iubita a acestuia? Lidia Buble e deja…

- Teodora Vochin este una dintre cele mai curtate femei din Romania, este tanara si chiar daca tatal ei are un nume, blondina si-a facut singur[ un renume. Fosta iubita a lui Ilie Dumitrescu are cu ce se lauda, un trup de invidiat, dar si un apartament de vis.

- Ilie Dumitrescu (52 de ani), component al „Generației de Aur” a Romaniei, neaga vehement ca la meciul Romaniei cu Spania (1-2) de la EURO 1996 „tricolorii” s-ar fi dat la o parte. Editorial Costin Ștucan: „Prințul Mișkin și „blatul” generației lui Hagi și Popescu” Fostul atacant Florin Raducioiu a provocat…

- Teodora Vochin a dezvaluit care este cel mai mare regret din relația avuta cu fostul fotbalist Ilie Dumitrescu, mai in varsta decat ea cu aproape 30 de ani. Fiica jurnalistului Andrei Vochin este dispusa sa reinceapa o relație, insa doar cu anumite condiții.

- Teodora Vochin, fiica fostului jurnalist Andrei Vochin, a incheiat relatia pe care a avut-o cu fostul fotbalist Ilie Dumitrescu (52 de ani) si a dezvaluit ca tatal ei nu a sustinut legatura lor amoroasa.

- Vești ingrozitoare pentru Ilie Dumitrescu! Unul dintre fiii marelui fotbalist al Generației de Aur a Romaniei a fost prins in flagrant in timp ce vindea cocaina in apropierea unui local fițos din Capitala. Cați bani caștiga barbatul alaturi de complicele sau. Baiatul lui Ilie Dumitrescu a vandut cocaina…

- Ilie Dumitrescu a vorbit despre Dennis Man (22 de ani) și i-a spus extremei de la Parma ca italienii aștepta altceva de la el. Fostul membru al Generației de Aur spune ca jucatorul pentru care Parma a dat 11 milioane de euro trebuie sa iși asume mai multe riscuri in timpul meciurilor și fie decisiv…

- Și-a asumat relația cu noua iubita și face furori pe rețelele de socializare! Bogdan Mocanu, ipostaza incendiara din intimitate, alaturi de femeia care i-a furat inima! Acum este mai clar ca niciodata ca Andra Voloș e istorie!