- Hamude, barbatul vazut de multi drept concurentul perfect de la Insula Iubirii, si-a schimbat total viata! De cand inima i-a fost franta de Loredana, femeia care a cazut in ispita, Hamude a tot sperat ca isi va gasi adevaratul suflet pereche. In sfarsit, soarele a rasarit si pe strada lui!

- A petrecut singur de Sarbatori, una dintre cele mai nefaste perioade pentru cei fara un partener de iubire, dar acum zambește din nou. Catalin Meșter, fostul concurent de la „Insula iubirii”, s-a intors in brațele iubitei sale. Și, de data asta, impacarea este una definitiva – sau cel puțin asta spune…

- A devenit deja o obișnuința ca participarea la „Insula iubirii” sa fie urmata de o serie de transformari ale foștilor concurenți – majoritatea fizice, evident. Mai multe foste concurente au ajuns chiar la bisturiu, iar cea mai recenta schimbare de ordin estetic ii aparține lui Alice, cea care a impresionat…

- In sezonul 4 al emisiunii Insula iubirii, unul dintre cele mai controversate cupluri a fost cel format din Hannelore Ulrich și Bogdan! Au venit in Thailanda pozand in cuplul perfect, dar adevarul s-a dovedit cu totul altul! Cum arata Hannelore inainte de Insula iubirii, fara parul blond? Concurenta …

- Vestea momentului pentru fanii emisiunii Insula iubirii, chiar in primele zile din anul 2020! Bogdan Oancea, unul dintre cei mai controversați concurenți, a facut un anunț la care nimeni nu se aștepta!

- Hannelore, fosta concurenta de la Insula iubirii, a fost recent protagonista unui scandal ce pare sa se amplifice. Blonda are o școala de dans pentru copii in Timișoara și, cum se apropie Sarbatorile, aceasta a pregatit un spectacol cu cei mici, care a necesitat mai multe repetiții. Una dintreacestea…

- Ziarul Unirea Gelozia, tiranul regatului iubirii: Tanar din Aiud reținut de polițiști dupa ce și-a agresat iubita pe fondul geloziei și al consumului de alcool Conform IPJ Alba, polițiștii din Aiud l-au reținut pe un barbat care, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, și-a agresat iubita. Polițiștii…

- O noua ediție a emisiunii Chefi la cuțite a adus concurenților o surpriza de zile mari și o proba ieșita din comun! De data aceasta, frumoasa Gina Pistol și-a facut apariția in bucataria Chefi la cuțite și, zambitoare, a anunțat ca cele trei echipe vor primi o proba la care nimeni nu s-ar…