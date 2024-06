Stiri pe aceeasi tema

- Bomba in showbiz! Gabi Badalau a facut primele declarații, in exclusivitate la Spynews.ro, despre noua lui iubita! Iata ce spune despre rusoaica care i-a furat inima, dar și despre Bianca Dragușanu! Vedeta ar avea deja un alt iubit!

- Bianca Dragușanu este deja istorie pentru Gabi Badalau! Afaceristul a venit astazi la un eveniment monden impreuna cu noua iubita. Așa cum era de așteptat, cei doi nu au trecut neobservați, mai ales ca au dat nas in nas și cu blondina.

- Horoscopul zilei de marti este conturat de doua evoluții majore. Una dintre ele se refera la finanțe. Banii pot veni pe neașteptate, dar investițiile ori manevrele riscante pot provoca pierderi. Celalalt aspect privește relațiile. Astazi va fi o zi a intalnirilor, fie sociale, fie romantice. Profitați…

- Bianca Dragușanu nu mai conduce mașina Bentley pe care o are de cateva luni, bolidul e la „cosmetizat”. In aceasta situație, ea s-a deplasat prin București cu o Skoda Octavia. Spunea in urma cu cateva luni ca nu ar putea fi intr-o relație cu un barbat care are o astfel de mașina.Din primavara acestui…

- Ieri, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat in prima vacanța impreuna in formula completa. Blondina și afaceristul au ales sa se relaxeze pe taramul milionarilor, iar de curand, au postat și primele imagini din Dubai.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat in prima vacanța impreuna, dupa ce omul de afaceri a scapat de controlul judiciar. Iata unde și-a dus iubita, dar și ce imagini au postat cei doi indragostiți pe rețelele de socializare!