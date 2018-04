Stiri pe aceeasi tema

- Starul hollywoodian Brad Pitt ar avea o relatie cu profesorul universitar si arhitecta americana Neri Oxman, de la Massachusetts Institute of Technology, care seamana destul de mult cu viitoarea sa fosta sotie, actrita Angelina Jolie.

- Dupa ce in ultima perioada presa tabloida internaționala a lansat numeroase zvonuri ca Brad Pitt și Jennifer Aniston ar fi din nou impreuna, iata ca a venit și dovada sau, cel puțin, așa reiese din imaginea in care cei doi au fost surprinși de curand. A trecut mai mult de un an de cand Brad Pitt si…

- La mai bine de un an de la anunțul divorțului dintre Angelina Jolie și Brad Pitt, presa de peste ocean a luat foc, dupa ce a aparut o imagine surprinsa in timpul unei intalniri pasionale intre actor și Jennifer Aniston. Potrivit tabloidul „Star”, fostul cuplu de actori Brad Pitt si Jennifer Aniston…

- Dupa 7 ani de relație și 2 de casatorie, Jennifer Aniston si Justin Theroux se despart. Anunțul a fost facut de indragita actrița printr-un comunicat de presa. In urma cu doar doi ani, Jennifer Aniston si Justin Theroux se casatoreau in cadrul unui eveniment privat și nimeni nu s-ar fi așteptat ca atat…