- Bia Khalifa a dat din nou „lovitura” in plan amoros, cucerind un afacerist cunoscut, care ar fi extrem de potent in plan financiar. Iata cum s-au afișat cei doi in mediul online și cine este barbatul „misterios”.

- Andra Gogan vorbește pentru prima data despre iubire, despre relații, dar și despre ce nu ar putea niciodata sa accepte la partenerul ei de cuplu. Vedeta tinerei generații are reguli stricte de care ține cont de fiecare data cand in viața sa apare cineva.

- In urma cu cateva saptamani, Bia Khalifa s-a filmat in ipostaze incendiare alaturi de celebrul artist 6ix9ine. Blondina spune ca a fost mai mult decat au lasat sa se vada și a dezvaluit ce relație au, de fapt.

- Patru telefoane mobile au fost livrate luni, cu drona, unor mafioti aflati intr-o inchisoare din Palermo, scrie Agerpres. Ofiterii inchisorii au observat drona langa aripa de maxima securitate a inchisorii Pagliarelli, unde sunt detinuti mai multi membri ai organizatiilor Mafia si Camorra. O perchezitie…

- Scandalul dintre Bia Khalifa și Fulgy ia amploare. Dupa ce tanara a cerut un ordin de restricție pentru fostul ei iubit, dar care nu i-a fost acceptat, acum Bia a trecut la planul B. Tanara vrea sa fie despagubita pentru toate pierderile cauzate de fostul ei iubit, astfel ca executorul i-a batut la…

- Politia din Roma a gasit si confiscat joi seara un depozit de arme care continea o duzina de pistoale si o pusca, in cadrul unei investigatii privind crime comise recent in capitala Italiei, informeaza ANSA.