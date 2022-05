In urma cu doar cateva zile, jurnaliștii britanici de la Daily Mail citau o pagina de Telegram și notau ca Vladimir Putir ar fi bolnav de cancer și va fi operat dupa 9 mai 2022, data la care in Piața Roșie din Moscova va fi comemorata Ziua Victoriei, in cinstea victoriei Rusiei din cel de-al Doilea Razboi Mondial.