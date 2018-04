Stiri pe aceeasi tema

- Starul hollywoodian Brad Pitt ar avea o relatie cu profesorul universitar si arhitecta americana Neri Oxman, de la Massachusetts Institute of Technology, care seamana destul de mult cu viitoarea sa fosta sotie, actrita Angelina Jolie.

- Starul hollywoodian Brad Pitt ar avea o relatie cu profesorul universitar si arhitecta americana Neri Oxman, de la Massachusetts Institute of Technology, care seamana destul de mult cu viitoarea sa fosta sotie, actrita Angelina Jolie, potrivit people.com.

- Brad Pitt este inca tulburat dupa divorțul de Angelina Jolie. Actorul de 54 de ani cauta consolare in brațele unei alte actrițe de la Hollywood care sa-l ajute sa-și rezolve problemele emoționale. Este vorba despre Demi Moore, cu ajutorul careia se „vindeca” prin yoga, potrivit revistei National Enquirer.…

- Inainte sa fie casatorita cu Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton ori Brad Pitt, Angie a avut o viața amoroasa tumultuoasa. Prima relație a avut-o la 14 ani, iar, peste ani, Angelina a descris-o ca fiind „la fel de intensa precum un mariaj”. Asta și pentru ca și-a amenințat mama ca renunța la școala…

- Pitt si Aniston au fost unul dintre cele mai iubite cupluri de la Hollywood. S-au casatorit in 2000 si au facut o nunta romantica, departe de ochii presei, in Malibu. In 2005, Brad s-a indragostit de Angelina Jolie in timpul filmarilor peliculei “Mr. and Mrs. Smith” si a parasit-o pe Jennifer. Fanii…

- Deși a divorțat recent, Brad Pitt pare ca a reintrat în &"joc&". Mai multe zvonuri de peste ocean arata ca actorul are o relație cu Halle Berry, cei doi fiind vazuți luând masa împreuna la un restaurant.