- Un grav accident de circulație a avut loc noaptea trecuta in Capitala. Un șofer s-a urcat la volan baut și drogat și a omorat un tanar motociclist in varsta de 21 de ani care circula regulamentar. Accidentul a avut loc in cartierul Drumul Taberei. Medicii sosiți la fața locului l-au resuscitat pe motociclist,…

- Accident grav la Galați, pe trecerea de pietoni. O femeie in varsta de 68 de ani a murit, luni, dupa ce un șofer baut a lovit-o cu mașina, deși victima traversa regulamentar șoseaua. Barbatul era baut, iar polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore.

- Polițiștii Brigazii Rutiere din Capitala au depistat sambata seara, 16 septembrie, in timpul unei razii, un barbat de 22 de ani, din București, care conducea drogat mașina in care se aflau copilul sau și soția insarcinata.

- Un tanar de 22 de ani din București s-a urcat drogat la volanul mașinii in care se aflau copilul sau și soția insarcinata. Barbatul a fost depistat de polițiștii de la Brigada Rutiera in timpul unei razii, sambata seara, in Capitala. Aparatul drugtest a indicat ca șoferul consumase cocaina. Barbatul…

- Parinții lui Vlad Pascu, cel care, drogat fiind, a ucis doi studenți in stațiunea 2 Mai, sunt audiați, joi dimineața, de procurorii DIICOT. Parinții lui Vlad Pascu au fost duși la DIICOT, pentru audieri, in jurul orei 10.40. Totodata, urmeaza sa fie dus la audieri și Vlad Pascu. Polițiștii și procurorii…

- O femeie s-a stins din viața chiar de ziua ei de naștere. Nicoleta a murit dupa ce a fost spulberata de un șofer care s-a urcat la volan dupa ce a consumat bauturi alcoolice și substanțe interzise, in Popești Leordeni.

- Inca un ranit in urma exploziilor de la Crevedia a murit in aceasta dimineata, anunta Ministerul Sanatatii. Pacientul se afla la Spitalul Floreasca din Capitala si avea arsuri pe 95% din suprafata corpului. Surse medicale au declarat ca victima era un civil si nu pompier. Numarul mortilor in urma tragediei…

- Un șofer care a forțat traversarea unei cai ferate din zona București a spulberat bariera intr-o porțiune in care trenurile circula cu viteza mare. Incidentul a fost inregistrat de o camera video, iar imaginile au fost trimise polițiștilor.Incidentul a avut loc la trecerea de cale ferata de la Brazi.…