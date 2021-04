Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul de stat Andi Manciu , șeful Grupului de Comunicare Strategica al guvernului, a anunțat ca demisioneaza din funcția de coordonare a comunicarii la nivel guvernamental. Manciu: O perioada dificila, incarcata, plina de provocari și de momente care imi vor ramane in minte „M-am hotarat sa solicit…

- Andi Manciu a DEMISIONAT din funcția de șef al Grupului de Comunicare Strategica. Pus in funcție de Ludovic Orban, fara studii superioare Consilierul de stat Andi Manciu, șeful GCS, anunta ca paraseste functia incepand cu data de 1 Mai. Acesta fusese instalat in functie de fostul premier Ludovic Orban.…

- Demisie cu rasunet la Palatul Victoria. Andi Manciu, consilier de stat si seful Grupului de Comunicare Strategica, a cerut eliberarea sa din funcție, dupa aproape un an si jumatate. Intr-o postare pe rețelele sociale, Andi Manciu a declarat ca a fost „o perioada dificila, incarcata, plina de provocari…

- ​​Coordonatorul Grupului de Comunicare Strategica, Andi Manciu, și-a dat demisia. Anunțul a fost facut de Andi Manciu pe Facebook. Acesta a cerut eliberarea sa din funcție incepand cu data de 1 mai. „M-am hotarat sa solicit eliberarea mea din funcție incepand din 1 Mai. S-a facut aproape un an și…

- Seful Grupului de Comunicare Strategica, consilierul de stat Andi Manciu, anunta ca paraseste functia incepand cu data de 1 Mai. Acesta fusese instalat in functie de fostul premier Ludovic Orban. Demisia fostului jurnalist vine la scurt timp dupa ce in fruntea comunicarii premierului a fost instalata…

- Mioara Costin a fost numita consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata ieri in Monitorul Oficial. „Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, doamna Mioara Costin se numeste in functia de consilier de…

- Jurnalista Mioara Costin, care si-a anuntat recent plecarea de la postul Realitatea Plus, a fost numita consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.„Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, doamna Mioara Costin se numeste în functia…

- Mioara Costin, fosta ziarista la Realitatea Plus, schimba taberele și se alatura echipei care se ocupa de Florin Cițu! Intrata in presa in 2011, la Puterea, Costin a trecut la Realitatea PLUS, de unde a demisionat. La Guvern, fosta jurnalista va intra in echipa de comunicare a premierului.…