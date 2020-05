Cine este minunea de peste Prut, Vlad Ciobanu?

Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, romanii au decis, in cadrul marei finale „Romanii au talent”, ca premiul de originalitate merhe catre Vlad Ciobanu, un baiețel de numai 4 ani care a interpretat o poezei patriotica, reușind sa-i induioșeze pe jurați. Baiețelul a caștigat premiul in valoare de 10.000 de euro.https://protvplus.ro/embed/40de898f-bfe4-4d9e-a327-0a332017fb19/e880e6d3-0778-48d0-813d-7b2aa82c2657La…

- Anul acesta, marea finala a emisiunii Romanii au Talent, sezonul 10, s-a desfașurat atipic din cauza pandemiei de coronavirus, iar momentele s-au derulat de acasa. Marele premiu al emisiunii a fost caștigat de Radu Palanița....

- "Vom ajuta in continuare romanii din Republica Moldova. Speram ca autoritatile de la Chisinau sa nu fie un obstacol in dorinta noastra de a ajuta romanii basarabeni", a scris Siegfried Muresan pe Facebook. Premierul Republicii Moldova Ion Chicu a replicat, intr-o postare pe Facebook unor critici ale…

- ROMANII AU TALENT. Tragedie greu de descris in cuvinte in familia tanarului Catalin Caragea, solistul trupei 7 Klase. Artistul de doar 22 de ani și-a pus capat zilelor, iar pe ultimul drum nu va putea fi condus de nici unul dintre parinții sai. Aceștia sunt divorțați și plecați peste hotare.…

- La 10 ani Sara Ardeleanu s-a miscat incredibil pe scena „Romanii au talent“. Cel mai critic membru al juriului, asa cum a fost catalogat Mihai Petre, a apasat butonul de Golden Buzz si a trimis-o pe micuta dansatoare direct in finala.

- Zborurile din Italia spre Republica Moldova nu vor fi interzise, dar pe teritoriul Republicii Moldova vor putea intra doar cetațenii moldoveni, a declarat președintele Igor Dodon, citat de agora.md