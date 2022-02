Stiri pe aceeasi tema

- Sectia a II a Civila, de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Constanta a fost reorganizata, de la 1 ianuarie 2022, in doua sectii separate. La nivelul Sectiei de contencios administrativ si fiscal au fost organizate patru completuri de recurs, 12 completuri de fond, sase completuri de…

- ASTAZI| Programul Casa Verde Fotovoltaice debuteaza, miercuri, incepand cu ora 10:00.Peste 250 de milioane de lei, bugetul disponibil ASTAZI| Programul Casa Verde Fotovoltaice debuteaza, miercuri, incepand cu ora 10:00.Peste 250 de milioane de lei, bugetul disponibil Miercuri, incepand cu ora 10:00,…

- Romania a inchis definitiv doua dintre cele trei centrale de mare ardere pentru care a fost trimisa in judecata si, tocmai de aceea, este ciudat modul in care a actionat Comisia Europeana (CE), a afirmat, vineri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, conform agerpres. "Este vorba…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, o sesizare depusa de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si a decis ca Legea nr.161/2019 pentru modificarea si completarea OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii este neconstitutionala in ansamblul sau. Mugur Isarescu…

- Noul președinte – director general al Societații Romane de Radio (SRR), Razvan Ioan Dinca, susținut de PSD, a fost salvat de condamnarea la 6 ani de inchisoare cu executare primita in 2017 in dosarul Operei Romane: pe de-o parte, de faptul ca abuzul in serviciu prin incalcarea de legislație secundara…

- Rabla pentru electrocasnice 2021: Ce modificari a suferit programul prin ordin de ministru Rabla pentru electrocasnice 2021: Ce modificari a suferit programul prin ordin de ministru Printr-un ordin al Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, programul Rabla pentru electrocasnice a suferit mai multe…

- Laura Codruța Kovesi a pierdut definitiv procesul intentat Consiliului Superior al Magistraturii, legat de faptul ca instituția nu i-a acordat gradul profesional de Parchet General. In 2018, secția pentru procurori a CSM a decis sa nu ii acorde acest grad profesional fara concurs, doar in virtutea faptului…

- O noua sesiune a Programului „Rabla pentru electrocasnice” va avea loc in luna decembrie, bugetul alocat fiind de 34 de milioane de lei, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.