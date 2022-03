Stiri pe aceeasi tema

- Un militar din cadrul Batalionului 284 Tancuri "Cuza Voda" Galati si-a pierdut viata, vineri, dupa ce a fost lovit de un tanc, in cadrul unui antrenament desfasurat in poligonul de la Smardan.

- In dimineața de 14 martie, subofițerul Gabi-Victor Roman a acuzat stari de rau, insoțite de amețeli, fiind internat de urgența intr-un spital din Priștina. Cu toate eforturile echipei de medici, acesta a decedat in seara aceleiași zile, cauza decesului fiind o embolie pulmonara acuta, transmite MApN.…

- Clipe de groaza in aceasta dupa-amiaza in portul maritim Constanta Sud - Agigea! Un barbat in varsta de 52 de ani a murit sub privirile colegilor de munca, dupa ce a fost strivit de mai multe piese metalice. Cum s-a intamplat intreaga tragedie!

- O pensionara din Galati a aflat de la societatea de furnizare a apei ca... a murit și ca i-a fost reziliat contractul. Femeia a mers la sediul companiei pentru a afla cum de a fost posibila o asemenea greșeala. Reprezentanții societatii au stabilit ca a fost o eroare de date și i-au cerut scuze.