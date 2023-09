Stiri pe aceeasi tema

- Clujeanul Mihai Copaciu, directorul adjunct al Direcției Modelare și Prognoze Macroeconomice, va fi noul reprezentant al Romaniei la FMI, in locul lui Liviu Voinea, care a deținut aceasta funcție in ultimii patru ani.Mihai Copaciu are 43 de ani și este absolvent al Universitații „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca.…

- ”FMI vine in Romania in cadrul vizitei anuale de evaluare obișnuita, iar daca Guvernul va fi puternic, va ști cum sa o intoarca in favoarea noastra. Daca nu, o evaluare negativa a FMI ne va aduce costuri de finanțare mai mari in piața”, crede fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici. Fondul Monetar…

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 18 iulie 2023, este de 4.9385 lei, in scadere fața de ieri. Dolarul american a scazut marti la 4.3915 lei, de la 4.3961 lei.

- Curs valutar marți, 11 iulie 2023. Banca Naționala a Romaniei (BNR) va emite, marți, 11 iulie, la ora 13:00, cursul pentru valutele principale. Afla in randurile de mai jos ce nivel au atins euro, dolarul, precum și alte valute importante. Curs valutar marți, 11 iulie 2023 BNR vine cu vești noi privind…

- Dupa Razboiul Civil din SUA, un soldat confederat le scria parinților: „Inainte de razboi, mergeam la piața cu banii in buzunar și imi caram cumparaturile intr-o plasa. Acum, merg la piața cu o plasa de bani și imi car cumparaturile in buzunar. (sursa). Asta se intampla cu mult inainte ca Banca Centrala…

- Moneda nationala s-a depreciat, marti, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9630 lei, in crestere cu 0,74 bani (+0,15%) fata de cotatia precedenta, de 4,9556 lei. CITESTE SI Dana Budeanu intra la rupere in scandalul din Legea anti-Șoșoaca: Parlamentul nu…