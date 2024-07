Stiri pe aceeasi tema

- „Nimeni nu este mai calificat decat mine pentru a fi presedinte sau pentru a castiga aceste alegeri”, a asigurat Joe Biden intr-un interviu foarte asteptat pe canalul american de televiziune ABC. Presedintele american, atacat in privinta capacitatilor sale mentale dupa o dezbatere ratata in fata lui…

- Presedintele american Joe Biden va acorda vineri primul sau interviu de la dezbaterea cu rivalul sau Donald Trump, in cursul caruia performanta sa a fost considerata in mare parte dezastruoasa, a anuntat marti ABC News, relateaza AFP. Un prim extras va fi disponibil de vineri, a precizat televiziunea,…

- SUA sunt in mod ferm alaturi de Ucraina si nu vor ezita sa isi sustina aliatii, a dat asigurari sambata presedintele american Joe Biden, informeaza AFP. „Suntem in mod ferm alaturi de aliatii nostri, de Franta. Repet, nu vom ezita” (sa-i sustinem), a declarat Biden in timpul unei conferinte de presa…

- Procesul penal al lui Hunter Biden cu privire la detinerea ilegala a unei arme de foc a intrat marti in adictiile trecute ale fiului mai mic al presedintelui american, cu cinci luni inainte de alegerile in care democratul il infrunta pe rivalul sau republican Donald Trump care tocmai a fost condamnat…

- Conditiile pentru ajungerea la o ”incetare a focului permanenta” in Fasia Gaza nu s-au schimbat si ele includ ”distrugerea” Hamas si ”eliberarea tuturor ostaticilor” din enclava palestiniana, a avertizat sambata premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite AFP. Intr-un anunt surpriza facut vineri,…

- ​Donald Trump are „un plan secret” pentru a pune capat razboiului dintre Rusia și Ucraina, și anume acela de a convinge Ucraina sa cedeze teritorii lui Putin. Iar asta in condițiile in care fostul președinte american susține ca ar putea negocia un acord de pace in doar 24 de ore dupa ce va fi reales…