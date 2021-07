Stiri pe aceeasi tema

- New Shepard, nava construita de compania Blue Origin, va proni azi in spațiu, de la ora 14.30, ora Romaniei. Este vorba de un ansamblu format dintr-o racheta propulsoare și o capsula in care se vor afla Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, fratele sau, Mark Bezos, Wally Funk, in varsta de 82 de...…

- Un baiat in virsta de 18 ani va deveni cel mai tinar astronaut din istorie la data de 20 iulie, cind va decola alaturi de miliardarul Jeff Bezos in cadrul zborului inaugural al navei spatiale "New Shepard" a companiei acestuia, Blue Origin. Proaspat absolvent de liceu, in 2020, Oliver Daemen, detinator…

- Dupa succesul Virgin Galactic, din weekend, Jeff Bezos se pregatește pentru propria calatorie in spațiu. Miliardarii se intrec in a marca noi recorduri pentru primele lor calatorii in spațiu. Daca Richard Branson a fost primul, Bezos cauta sa fie și el primul la mai multe capitole. O femeie de 82 de…

- Wally Funk este o femeie de 82 de ani care il va insoți pe Jeff Bezos in spațiu. Miliardarul a decis ca batrana sa fie cel de-al patrulea pasager de la bordul zborului care va fi realizat de compania sa Blue Origin, pe 20 iulie. Astfel, femeia va deveni cea mai varstnica persoana care calatoreste in…

- O femeie de 82 de ani, Wally Funk, il va insoti pe Jeff Bezos in spatiu la bordul unui zbor al companiei sale Blue Origin, pe 20 iulie, devenind cea mai varstnica persoana care calatoreste in spatiu, a anuntat joi compania, potrivit AFP.

- 28 de milioane de dolari a platit o persoana ca sa mearga cu Jeff Bezos in spațiu. Aceasta il va insoți pe fondatorul Amazon și pe fratele lui in primul zbor de turism spațial, pe 20 iulie. Pe naveta New Shepard a companiei Blue Origin mai era liber un singur loc, pe care Bezos l-a... View Article

- O femeie de 23 de ani, careia i s-au administrat din greșeala șase doze de vaccin Pfizer-BioNTech, a fost externata din spital, unde a fost monitorizata pentru orice reacție adversa. Femeia a primit vaccinul la spitalul Noa din Toscana, duminica, a declarat pentru CNN purtatoarea de cuvant a spitalului,…