Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Simona Halep joaca vineri la Indian Wells impotriva ucrainencei Marta Kostyuk. Și Emma Raducanu are meci azi. Simona Halep o va intalni pe ucrainenca Marta Kostyuk, in turul al doilea la Indian Wells. In același timp, Emma Raducanu o va intalni pe bielorusa Aliaksandra Sasnvich.…

- Organizatorii de la Indian Wells au anunțat programul zilei de vineri, iar pe arena centrala va avea loc partida dintre Simona Halep și Marta Kostyuk. Conform programului, duelul dintre Halep și Kostyuk va fi al doilea de pe cea mai mare arena a complexului și va începe undeva în…

- Constanteanca si adversara sa de la simplu se vor duela in premiera in circuitul profesionist.Aflata pe locul 17 in clasamentul mondial, Simona Halep 30 de ani a avut liber in prima runda a turneului Indian Wells, iar in turul doi se va duela cu ucraineanca Marta Kostyuk 19 ani, 58 WTA .Aceasta a trecut…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (locul 61 WTA) s-a calificat, miercuri, in turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells. Begu a invins-o in runda inaugurala pe sportiva franceza Fiona Ferro (locul 83 WTA), scor 6-2, 7-6 (2). Meciul a durat doua ore si 15 minute. Romanca a caștigat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe Elena Ribakina in runda a treia a turneului US Open, dupa ce kazaha a invins-o pe Caroline Garcia (Franta) cu 6-1, 6-4, miercuri, la New York.

- ​Simona Halep a aflat numele adversarei pe care o va întâlni în turul trei de la US Open, ultimul Grand Slam al anului.Halep (13 WTA si favorita 12) o va întâlni pe Elena Rybakina (20 WTA și cap de serie nr. 19), dupa ce sportiva din Kazakhstan a trecut de Caroline…

- Simona Halep a invins-o pe Kristina Kucova 6-3, 6-1 și s-a calificat in turul trei de la US Open 2021. Romanca așteapta sa afle cu cine va juca in meciul urmator. Simona Halep, locul 13 WTA si cap de serie numarul 12, și-a confirmat statutul de favorita in meciul cu slovaca Kristina Kucova, locul 111…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe Jessica Pegula in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.114.989 de dolari, dupa ce americanca a trecut, marti, de Camila Giorgi (Italia) cu 6-2, 6-2. Pegula (27 ani, 30 WTA) a obtinut…