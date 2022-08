Stiri pe aceeasi tema

- La numai 8 ani, fiica lui Connect-R ii da lecții de viața artistului. In cel mai recent interviu pentru Antena Stars, celebrul cantareț a marturisit ca rolurile in familia lui se inverseaza de multe ori, iar el este cel care primește lecții de la Maya in anumite situații.

- Preotul Vasile Antonie Tamas din Valcele (Covasna) a decis ca este timpul sa comunice cu enoriasii mai mult, dar cum pe la biserica nu ajung prea mulți tineri și adolescenți, a intrat el in lumea lor, respectiv pe TikTok, relateaza Buna Ziua Brașov. „Biserica in online este necesara. Avem foarte multi…

- In fiecare clipa, bruneta se teme pentru viața ei. Este vorba despre o prezentatoare TV de la noi din țara, harțuita de un fan obsedat. Acesta i-ar fi transformat viața vedetei intr-un adevarat calvar. In exclusivitate la Acces Direct, Larisa a rupt tacerea și a spus prin ce chin trece de aproape doi…

- Rocsana Marcu traiește de o perioada de timp in Londra. A renunțat la viața in Romania și la cariera in televiziune și a devenit agent imobiliar in Marea Britanie. Are mare succes, vinde case de milioane de lire sterline, dupa cum a declarat chiar ea intr-un interviu pentru emisiunea „Exclusiv VIP”,…

- Ștefan Petreuș, cunoscutul interpret de muzica populara, a murit sambata, 25 iunie, la varsta de 82 de ani. Acesta a facut parte din celebra formatie Frații Petreuș. Cei doi era renumiti pentru cantecele din zona Maramuresului.Stefan Petreus s-a stins din viata la varsta de 82 de ani. Anunțul a fost…

- Andra și Eva Maruța au devenit virale pe TikTok, dupa ce au s-au filmat dansand sincron. Fiica artistei și a lui Catalin Maruța este talentata la dans și ii place sa fie in centrul atenției.Fanii au fost cuceriți de videoclipul postat de Andra pe TikTok in timp ce dansa sincron cu fetița ei, Eva. In…

- Carmen de la Salciua a facut dezvaluiri care i-au șocat fanii, in cadrul unui podcast la care a fost invitata recent. Cantareața a marturisit ca are in plan sa renunțe treptat la muzica, pentru ca industria o face „sa intre in pacat” și chiar sa-i influențeze și pe alții sa faca același lucru. In schimb,…

- J.K. Rowling, autoarea carților Harry Potter, a cazut prada unei farse pusa la cale de doi rusi, celebri pentru pacalelile facute unor personalitati Autoarea britanica a cazut victima farsorilor Alexei Stolyarov si Vladimir Kuznetsov, cunoscuti pe YouTube pentru farsele lor. Printre celebritatile care…