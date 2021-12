Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ojica este una dintre concurentele de la ”SuperStar”, emisiunea difuzata de Pro TV. In cadrul show-ului de talente, tanara in varsta de 21 de ani a facut o serie de marturisiri din viața privata. Cea de-a doua gala ”SuperStar” de la Pro TV a inceput ieri seara, 3 decembrie. Una dintre concurentele…

- Miercuri, 1 decembrie 2021, in primul live al show-ului SuperStar, ieșeanca Romina Apostol s-a dezlanțuit pe scena pe piesa lui Cargo ”Ziua vrajitoarelor”. Dupa momentul sau pe scena, Romina Apostol a primit aplauze in picioare și cuvinte de lauda din partea juraților. Carla’s Dreams: ”Eu ți-am spus…

- Miercuri, 1 decembrie, a avut loc prima ediție live „SuperStar Romania”, la Pro TV. 10 concurenți au dat tot ce au avut mai bun pentru a trece mai departe, insa numai 8 dintre ei au convins publicul. Iata care sunt aceștia!Maria JuganaruMaria Juganaru este din Pitești și este eleva la Colegiul Bratianu,…

- Fotbalistul care va fi Ministrul Economiei. Marcel Ciolacu: „Am inteles ca este inginer si are toata sustinerea noastra” Fotbalistul care va fi Ministrul Economiei. Marcel Ciolacu: „Am inteles ca este inginer si are toata sustinerea noastra” Marius Humelnicu, senator PSD de Galați, a fost propus de…

- O noua semifinala Superstar Romania a avut loc sambata seara. Opt concurenți au urcat pe scena, insa doar trei au mers mai departe, spre live-uri. Printre cei calificați este și o eleva din Iași, Romina Apostol. Tanara are 16 ani și este din Iași. Danseaza, picteaza și spune ca are o latura artistica…

- 65% dintre copiii de pana la 14 ani mananca dulciuri in fiecare zi. STUDIU 65% dintre copiii de pana la 14 ani mananca dulciuri in fiecare zi. STUDIU Potrivit unui studiu recent, 65% dintre copiii pana-n 14 ani mananca dulciuri zilnic Bomboanele, ciocolata sau gogoșile ar trebui sa apara in meniu de…

- Anca Parghel s a nascut la 16 septembrie 1957, Campulung Moldovenesc. Ea a fost o cantareata si profesoara de jazz, fosta sotie a pictorului Virgiliu Parghel.Dupa ce a terminat Liceul de Muzica din Iasi, si a continuat studiile la Conservatorul de Muzica, tot din Iasi, unde si a dat licenta cu lucrarea…

- Viviana Sposub este noua concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebritites” și este cea care a inlocuit-o pe Olga Verbițchi, dupa ce a fost descalificata din emisiune. Vedeta a semnat contractul cu Kanal D și spera sa-i impresioneze pe cei trei jurați cu ținutele sale. Surpriza pentru telespectatori! Viviana…