Cine este Maria Bata, actrița româncă de succes în America Maria Bata e din Targu-Mureș, iar de trei de ani locuiește in Los Angeles, unde lucreaza ca actrița de film și reclame. Maria Bata locuiește in Los Angeles, SUA și are deja un portofoliu important de realizari profesionale. A lucrat ca model și a aparut in campania unei renumite banci din America, cu unul dintre cei mai mari directori de imagine din Hollywood – Linus Sandgren, care a caștigat statueta Oscar la categoria „Cea mai buna imagine“ pentru filmul „La La Land“. maria a avut roluri și in serialul „Las Fierbinți“ și filmul „Minte-ma frumos in Centrul Vechi“ (2016, regia Iura Luncașu). Vezi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

