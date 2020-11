Stiri pe aceeasi tema

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Ștefan Voda, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Acesta a acumulat 33,52% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi este Igor Dodon cu 32,93% și pe…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in regiunea transnistreana, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Igor Dodon. Acesta a acumulat 75,25% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi este Maia Sandu cu 13,34%…

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Pe primul loc in raionul Ialoveni s-a poziționat liderul PAS Maia Sandu. Maia Sandu - 55.31% (20377) Igor Dodon - 15.65% (5766) Renato Usatii - 10.66% (3928) Andrei Nastase - 7.31% (2692) Violeta Ivanov - 3.44% (1269) Octavian…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Falești, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Renato Usatii. Acesta a acumulat 43,23% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi este Igor Dodon cu 29,28% și pe…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Dondușeni, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Igor Dodon. Actualul președinte in exercițiu al țarii a acumulat 50,27% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. La Anenii Noi pe primul loc s-a poziționat Igor Dodon cu peste 36% dintre sufragii, iar pe locul doi se poziționeaza Maia Sandu cu peste 33 la suta din voturi. Pe locul trei este Renato Usatii cu aproape 14% din voturi. Igor Dodon - 36.04% (9939) Maia Sandu…

- Aproape 26 la suta dintre alegatori susțin ca vor vota pentru Igor Dodon la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Alți 21,2% dintre cetațeni au spus ca o vor susține pe candidata Maia Sandu, iar pe locul 3 dupa numarul de voturi acumulate in primul tur al scrutinului s-ar clasa Renato Usatii, cu…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon, si fostul premier Maia Sandu sunt creditati cu cele mai mari sanse sa ajunga in turul doi de scrutin, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, relateaza marti Radio…