Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat cine este Alecsandru Dunaev, de fapt. Secretele neștiute ale actorului din serialul ”Adela”, nou lansat la Antena 1, sunt disponibile in articolul de mai jos. Cine este actorul din serialul Adela, de fapt. Alexandru Dunaev și-a pus sufletul pe tava in fața telespectatorilor Cine este Alecsandru…

- Prima data a jucat teatru in Bacau, la inceputul anilor 2000 iar aseara a fost prezent in premiera serialului de televiziune „Adela” de la Antena 1. Bacauanul Romeo Visca, care il joaca pe Vali Dinca in aceasta producție, are o cariera impresionanta, pe langa alte producții de televiziune in Romania…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a vorbit, miercuri, la Antena 3, despre implicarea serviciilor de informații in dosarele penale. "Rolul serviciilor de informații este unul aparte. In anumite situații, daca in baza unui mandat de siguranța naționala, se surprind infracțiuni grave, acele inregistrari…

- Mihai Calin face parte din distribuția serialului „Adela”,care va fi difuzat in curand la Antena 1. Actorul in varsta de 52 de ani avorbit despre rolul sau, dar și despre relația cu partenera lui, AndreeaIbacka. Cei doi au mai jucat impreuna in telenovela „Inima de țigan”.„Nu sunt chiar personaj principal,…

- Conrad Mericoffer, actorul roman care interpreteaza personajul principal din filmul Camp de maci/Poppy Field (r. Eugen Jebeleanu), a caștigat Premiul pentru cel mai bun actor in secțiunea oficiala Retueyos la...

- Andreea Ibacka revine pe micile ecrane in serialul Adela, ce va fi difuzat la Antena 1. Soția lui Cabral a vorbit despre rolul pe care il are , dar și despre traumele prin care personajul ei a trecut. Provocarea a fost mare, iar vedeta este incantata de noul proiect din care face parte.„Macar in serial…

- "Este un meci foarte important pentru noi, obiectivul principal este sa castigam, dar stim ca va fi foarte greu, Ei au mare experienta, un buget mai mare, dar speram sa castigam, cred ca sansele sunt 50-50. Pentru noi e bine ca jucam din trei in trei zile, pentru jucatori, dar cred ca e greu pentru…

- Analistul politic Sarmiza Andronic a declarat, miercuri, la Antena 3, ca tensiunile iscate intre Patriarhia Romana și Guvern, dupa restricțiile la pelerinajele de la Sf. Parascheva și Sf. Dumitru, ar putea sa devina o problema majora pentru guvernanți și președintele țarii.Citește și: Cum…