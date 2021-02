Cine este mama lui Radu Ștefan Bănică, fiul lui Ștefan Bănică Junior Radu Ștefan Banica (19 ani), fiul cel mare al artistului, actorului și prezentatorului TV Ștefan Banica Jr. (53 de ani), ii calca pe urme celebrului sau tata. In prezent, tanarul este unul dintre concurenții show-ului Te cunosc de undeva. Radu a caștigat prima ediție a sezonului 16 al competiției TV. Solistul s-a transformat in cantareața Lady Gaga și a interpretat piesa acesteia Bad Romance. Pe tatal lui il cunoaște o țara intreaga, dar cine este mama tanarului actor? Cine este mama lui Radu Ștefan Banica, fiul lui Ștefan Banica Junior? Intre anii 1997 și 1999, Ștefan Banica Jr. a fost casatorit… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Artista și prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida (38 de ani) se numara in prezent printre concurenții show-ului TV Te cunosc de undeva. Prima ei apariție televizata a fost pe un post local din Iași, orașul natal, și a avut loc cand era in clasa a XI-a. Mirela a debutat ca moderator in anul 2004,…

- Cabral (43 de ani) și Andreea (35 de ani) Ibacka s-au cunoscut in anul 2008, pe platourile de filmare ale telenovelei Inima de țigan. Deși filmu deseori impreuna, lucrand in același proiect, Andreea și Cabral s-au cunoscut, s-au placut, iar anul acesta vor aniversa 10 ani de mariaj. „Cabral s-a indragostit…

- Luni, 7 decembrie 2020, fiul lui Madalin Ionescu, Filip, a implinit 17 ani. Filip este fiul prezentatorului TV din fostul mariaj cu Mihaela Coșerariu. Fostul cuplu are impreuna doi copii, o fiica și un fiu, Ștefania (23 de ani) și Filip. Fiul lui Madalin Ionescu, Filip, a implinit 17 ani: „O vârstă…

- Recent, in mediul online, Lavinia Pirva (35 de ani) a mulțumit echipei care s-a ocupat de noua ei intervenție estetica. Artista a marturisit ca era ceva ce a deranjat-o mereu. Lavinia Pirva a apelat la o noua intervenție estetica: „Mereu m-a deranjat” „In general, nu simt nevoia sa ma justific pentru…