- Gina Pistol și-a surprins din nou fanii de pe Instagram, dupa ce a postat o imagine in care apare ținandu-și fetița in brațe. Zilele trecute, vedeta și Smiley au creștinat-o pe micuța Josephine, insa, au evitat sa ii arate chipul pana acum. Fotografia publicata de prezentatoarea TV a strans peste 20.000…

- Smiley și Gina Pistol și-au botezat fetița in mare secret, insa chiar a doua zi de la eveniment, prietenii acestora i-au dat de gol, publicand imagini de la petrecere. Dupa ce prezentatoarea de la Antena 1 a facut primele declarații, artistul a revenit cu noi imagini in care apare alaturi de iubita…

- Gina Pistol a facut de curand dezvaluiri surprinzatoare despre botezul fiicei sale, Josephine, și a lui Smiley. Vedeta de la Antena 1 nu a ezitat și a spus cine vor și nașii micuței, dar și cum va arata evenimentul. Partenera cantarețului a ținut sa sublinieze ca cea mai importanta este Biserica pentru…

- Gina Pistol este in al noualea cer de cand este mama, iar michuța Josephine o uimește pe vedeta pe zi ce trece cu modul ei de a explora tot ceea ce o inconjoara, dar și rapiditatea cu care crește. Iata cum s-au pozat cele doua, dar și ce alte imagini emoționante a mai postat iubita lui Smiley cu fiica…

- Smiley și Gina Pistol traiesc cea mai frumoasa perioada a vieții lor de cand a aparut fiica lor Josephine in familie. Micuța prințesa a implinit, zilele trecute, doua luni și este rasfațata casei. Fanii fostei prezentatoare de la Chefi la Cuțite sunt innebuniți dupa fetița lui Smiley, pe care o complimenteaza…

- Gina Pistol este nedezlipita de fiica ei și a lui Smiley. Petrecandu-și tot timpul cu ea, fericita mamica a observat ca micuța Josephine este foarte, foarte energica, astfel ca s-a gandit la o „porecla” inedita care o sa caracterizeze! Iata ce ipostaze rare le-a impartașit vedeta cu fetița ei!

- De cand Gina Pistol a adus-o pe lume pe micuța Josephine, intrebarea care sta pe buzele tuturor este cand o vor arata prezentatoarea de la Chefi la cuțite și Smiley pe fiica lor. In urma unei intrebari pusa de o fana, artistul a dezvaluit: atunci cand micuța ii va cere acest lucru. Iata ce declarații…

- De cand a venit pe lume micuța Josephine, Gina Pistol și Smiley sunt in culmea fericirii. Proaspata mamica are grija in permanența de micuța, iar fanii sunt incantați de ceea ce vad. Unii dintre fani au ajuns sa critice anumite lucruri pe care Gina și Smiley le fac. Gina Pistol și Smiley criticați de…