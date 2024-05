Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Mihai, al carei parcurs la iUmor a convins nu doar juriul sa-i acorde votul de incredere, ci și publicul, care nu a ramas indiferent la prestația acesteia pe parcursul intregului sezon, a caștigat trofeul și marele premiu de 20.000 de Euro.

- iUmor sezonul 16 se apropie de marea finala! Ultima ediție a show-ului jurizat de Delia, Cheloo, Catalin Bordea și Cosmin Natanticu va fi difuzata duminica, 26 mai, iar finaliștii vor da tot ceea ce au mai bun, pentru a caștiga atat trofeul, cat și marele premiu in valoare de 20.000 de Euro.

- „Romanii au talent” este una dintre cele mai populare și iubite emisiuni de televiziune din Romania, aducand pe scena talente diverse și spectaculoase din intreaga țara. Lansata in 2011, emisiunea este adaptarea romaneasca a formatului internațional „Got Talent”, creat de Simon Cowell. Show-ul a reușit…

- Bia Khalifa, fosta concurenta iUmor, are acum probleme cu legea. Tanara in varsta de 24 ani a fost implicata in mai multe conflicte de-a lungul anilor și a mai avut probleme cu legea și in trecut.

- Ioana Stroe a ajuns in vizorul jandarmilor, din cauza clipurilor virale postat pe rețelele de socializare. Cu ce situație s-a confruntat Mireasa de pe Calea Victoriei, in timp ce iși facea "tura". Nu este pentru prima data.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 18 martie 2024, a adus multe emoții in casa Mireasa - Capriciile iubirii! Concurenții au fost destul de agitați, astfel ca nu s-au putut bucura de nimic din emisiune. Alexandru și Cristina au fost triști in urma nominalizarilor! Concurenta a intrat in cursa de…