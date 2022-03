Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu orașul-port Mariupol distrus de bombardamentele rusești amintește de Alep, orașul din Siria transformat in ruine in urma cu 5 ani. Nu e o coincidența. Potrivit oficialilor militari ucraineni, in spatele acestor atrocitați se afla același om, generalul-colonel Mihail Mizințev. Acesta este…

- Asediul lui Mariupol este condus personal de generalul-colonel rus Mihail Mizintsev, cel care a condus operațiunile rusești din Siria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Canadianul Oliver Lavigne-Ortiz, cunoscut sub porecla „Wali”, a venit pe frontul din Ucraina din postura de „cel mai bun lunetist din lume”, ca mercenar intr-o brigada de straini sosiți voluntari. Acesta luptase pe diferite fronturi aprige, in Afghanistan, Siria sau Kurdistan, iar apariția sa de partea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 18 martie, caRazboiul a revenit in prim planul istoriei Europei, iar dreptul internațional a fost pus intre paranteze odata cu agresiunea declanșata de catre Rusia pentru invadarea Ucrainei. Absolut neprovocat, nejustificat și ilegal, incalcand toate normele…

- Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media Premierul Nicolae Ciuca a condamnat vineri Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi”, comparand situația din Ucraina cu cea din Siria. ”O agresiune inacceptabila, soldata cu suferințe enorme, cu refugiați care au depașit 2,5 milioane de persoane…

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise, printre care și lucratori din domeniul medical, și alte 34 au fost ranite in cel puțin 43 de atacuri asupra sistemului de sanatate in Ucraina, a declarat joi directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de CNN. „Atacurile…

- Victima a fost generalul-maior Oleg Mityaev, comandantul diviziei 150 de puști motorizate. Aceasta divizie a ucis sute de civili ucraineni în timpul atacului asupra lui Mariupol, noteaza 10 tv.ro. Mitiaev a comandat un grup rus în Siria. Și a fost pus la comanda noii…

- Valeriu Tița, 55 de ani, a fost invins de Emiratele Arabe Unite in meciul pe care l-a disputat cu Siria, scor 0-2. In urma acestui rezultat, selecționerul roman are șanse minime sa mai prinda barajul pentru Mondialul din Qatar. Meciul conta pentru al treilea tur de calificari din zona Asia. In urma…