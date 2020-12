Cine este Lucian Bode, viitorul ministru de Interne

Lista Cabinetului Florin Citu si programul de guvernare sunt depuse la Parlament la 23 decembrie 2020. Lucian Bode a fost propus pentru functia de ministru al Afacerilor Interne in viitorul guvern. Politicianul Lucian Nicolae Bode s-a nascut la 27 octombrie 1974, in Valcau de Jos, judetul Salaj. In 1998 a absolvit Facultatea de Electrotehnica si Informatica, specializarea inginer electromecanic, la Universitatea din Oradea. In 2009 a absolvit un program de perfectionare in domeniul relatiilor internationale la Institutul Diplomatic Roman, Ministerul Afacerilor Externe. In 2011 a absolvit un curs…