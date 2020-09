Șofer de 71 de ani, prins baut la volan, in comuna Frecatei

Acesta avea o concentratie de 0,60 mg l alcool pur in aerul expiratUn barbat de 71 de ani a fost prins de politistii tulceni, in timp ce conducea sub influenta bauturilor alcoolice.Iata comunicatul transmis de Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea:La data de 8 septembrie a.c.,… [citeste mai departe]