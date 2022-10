Stiri pe aceeasi tema

- Ligia Deca, in prezent consilier prezidențial, a fost votat de Biroul Politic Național al PNL pentru funcția de ministru al Educației, dupa ce Sorin Cimpeanu și-a dat demisia, potrivit informațiilor „Adevarul”

- Fostul ministru Sorin Cimpeanu a afirmat, luni, ca Ligia Deca, consilier prezidential, este singura persoana, in afara grupului pe care l-a condus la minister, care cunoaste legile Educatiei si poate duce mai departe reformele din domeniu.

- Interimatul ministerului Educației este preluat de Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, dupa cum a anunțat Guvernul in aceasta dimineața. Potrivit surselor Edupedu.ro, poziția de conducere a ministerului educației va fi asigurata interimar pentru o perioada foarte scurta…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, ar urma sa preia interimar portofoliul Educatiei, pana la numirea unui noi ministru, dupa demisia lui Sorin Cimpeanu, afirma surse politice. Numele consilierului prezidential Ligia Deca este luat in calcul pentru functia de ministru…

