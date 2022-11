Cine este liderul PNL tot mai aproape de USR

Unul dintre liderii PNL de top din administrația locala este tot mai aproape de parasi partidul pentru a se inregimenta in alta formațiune politica. Liderul PNL București, Ciprian Ciucu, și totodata primarul Sectorului 6, nu prea se mai simte confortabil in partidul condus de Nicolae Ciuca, fapt pentru a inceput sa tatoneze trecerea la un alt partid. Potrivit informațiilor noastre, Ciprian Ciucu este in relații excelente cu liderul USR Catalin Drula. Ca atare, cei doi au cazut de acord ca la alegerile din 2024 Ciprian Ciucu sa fie candidatul USR pentru Primaria Capitalei. The post Cine este liderul…