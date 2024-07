Stiri pe aceeasi tema

- Lacramioara Perijoc, campioana europeana in 2019 și viceampioana mondiala in 2022, iși incununeaza cariera cu o prezența in premiera la Jocurile Olimpice, apogeul calatoriei care a debutat in urma cu un deceniu. Puglista de 30 de ani va reprezenta boxul romanesc la Paris, la categoria 54 kg., iar nadejdea…

- Ebru Bolat va deveni, la Jocurile Olimpice din aceasta vara, prima femeie care reprezinta Romania in competiția de yachting, o intrecere in care țara noastra a mai luat startul doar in doua randuri la JO, Moscova 1980 și Atlanta 1996. Printre cei 107 sportivi care alcatuiesc delegația Romaniei pentru…

- Adrian Doni (Donisanu), un pictor originar din Bucovina, Romania, continua sa impresioneze in lumea artei naive. Nascut in 1959 la Bacau și petrecandu-și primii ani din viața in satul Radașeni din județul Suceava, Adrian Doni și-a inceput cariera artistica in 1981, explorand diverse stiluri, inclusiv…

- Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel și candidat la președinția USR, l-a atacat in termeni duri pe Arhiepiscopul Tomisului, dupa ce a sfatuit o femeie abuzata psihologic de catre sot „sa-și duca crucea”.„Niciun abuz nu trebuie tolerat! Nu este datoria femeii sa suporte abuzul intr-un cuplu,…

- Calificata pentru a treia oara la Jocurile Olimpice, jucatoarea de tenis Irina Begu s-a aratat extrem de bucuroasa si mandra de victoria nationalei de fotbal a Romaniei la EURO 2024, scor 3-0 cu Ucraina, informeaza FRF.

- Trenul de lux Orient Express a traversat din nou Romania in lungul sau drum de la Paris la Istanbul. Acesta a fost repus in funcțiune pe ruta Paris – Istanbul pentru Jocurile Olimpice din 2024. Cu 140 de ani in urma pornea spre lume simbolul calatoriei cu trenuri de lux. Acest tren devenit legendar…

- Consiliul Județean Dolj, condus de președintele Cosmin Vasile, a finalizat lucrarile de reabilitare a Ambulatoriului de specialitate pentru sportivi din Craiova. Investiția, derulata cu finanțare europeana, a conturat cea mai moderna policlinica de acest tip din țara, in beneficiul direct a mii de sportivi.…

- Delegația tricolora la ultimul turneu preolimpic, care are loc la Bangkok (Thailanda), este formata din patru fete și doi baieți. Romania are pana acum o singura pugilista calificata la JO de la Paris, pe Lacramioara Perijoc. Pe masura ce Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie -11 august) se apropie,…