Cine este la conducerea Americii?

- Dupa izolarea sa din cauza COVID-19, presedintele american Joe Biden revine, marti, la Casa Alba pentru prima data de la anuntarea retragerii sale din cursa pentru un nou mandat, transmit AFP si Reuters, citand agenda oficiala prezidentiala, potrivit Agerpres.

- Șuta Teodora (www.b1tv.ro) In cursul nopții de duminica spre luni, mai mulți lideri internaționali au reacționat la anunțul retragerii lui Joe Biden din cursa pentru alegerile prezidențiale din SUA, care vor avea loc in luna noiembrie. Președintele american, laudat pentru modul in care a gestionat țara…

- Momente grele pentru Joe Biden! Cel mai puternic om de pe planeta se confrunta cu probleme grave de sanatate. S-a anunțat de ce boala sufera președintele Statelor Unite ale Americii. Cum se simte, potrivit reprezentanților de la Casa Alba.

- Dupa jenanta prestație a lui Joe Biden la dezbatarea cu Donald Trump, Partidul Democrat a avut palpitații cu privire la candidatura sa. Inevitabil, toata agitația legata de declinul lui Biden a distras atenția publicului de la examinarea critica a eșecurilor mai semnificative ale administrației sale.…

- Statele Unite ale Americii au plasat Ucraina in fruntea listei pentru a primi rachete Patriot ca sa se apere impotriva atacurilor rusești, a relatat CBS News, care a precizat ca decizia este politica și se va aplica pentru urmatoarele 16 luni, dupa care și celelalte țari NATO vor primi aceste sisteme…

- Forțele de Aparare Israelului au afirmat joi ca armata are suficiente muniții pentru misiunile planificate, dupa ce președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a amenințat ca unele transporturi de arme vor fi inghețate daca Israelul va lansa o ofensiva planificata in Rafah, in sudul Gazei,…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, iar in aceasta seara va fi primit la Casa Alba de presedintele Joe Biden. Discutiile se vor axa pe situatia din Ucraina si din bazinul Marii Negre, precum si intarirea securitatii in spatiul euroatlantic. Doina…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, si-a luat in deradere miercuri rivalul in alegerile din noiembrie pentru Casa Alba, pe fostul presedinte Donald Trump (2017-2021), pentru datoriile pe care acesta din urma le acumuleaza din cauza problemelor sale juridice, informeaza EFE, relateaza…