Joe Biden si a anuntat vineri, 3 mai, intentia de a o nominaliza pe Kathleen Ann Kavalec pentru functia de ambasador extraordinar si plenipotentiar in Romania, anunta Casa Alba intr un comunicat de presa publicat pe site l sau. Kathleen Ann Kavalec, membra de cariera a Inaltului Serviciu de Afaceri…

- Președintele american Joe Biden și-a anunțat vineri intenția de a o nominaliza pe Kathleen Ann Kavalec pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar in Romania, potrivit unui comunicat al Acsei Albe.

- In dialogul cu soția lui Joe Biden, care a avut loc sambata dimineața, 7 mai, la sediul ambasadei SUA la București, Madalina Turza a pus accent pe asistența psihologica acordata refugiaților afectați de razboiul declanșat de Rusia, a transmis partidul condus de premierul PNL Nicolae Ciuca.„Maria Madalina…

- Jill Biden, sotia presedintelui SUA, Joe Biden, a multumit sambata autoritatilor din Romania si organizatiilor internationale pentru asistenta umanitara oferita refugiatilor ucraineni. In cursul unei vizite la sediul Ambasadei americane din Bucuresti, Jill Biden a multumit Romaniei pentru gazduirea…

- Senatoarea Diana Ivanovici-Șoșoaca alaturi de deputații Dumitru Coarna, Mihai Lasca și Francisc Toba s-au intalnit, miercuri, cu ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin, se arata intr-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a Dianei Șoșoaca.Scopul intalnirii l-a constituit un Memoriu transmis…

- sursa foto: Twitter/ Kamala Harris Kamala Harris a ajuns in Romania. Este prima vizita a vicepreședintei SUA la București și are loc in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Kamala Harris, o avocata de culoare in varsta de 55 de ani, cu origini indiene și jamaicane, este prima femeie vicepreședinte…