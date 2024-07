Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden și-a declarat sustinerea pentru vicepreședinta SUA Kamala Harris, pe care o considera cea mai potrivita persoana sa candideze contra lui Donald Trump la alegerile din 5 noiembrie.„Dragi colegi democrați, am decis sa nu accept nominalizarea și sa imi concentrez toate energiile…

- Donald Trump, candidatul republican la Casa Alba, a declarat pentru CNN, dupa anuntul retragerii lui Biden din cursa prezidentiala, ca vicepresedinta Kamala Harris va fi mai ușor de invins decat ar fi fost Biden.Intr-o convorbire telefonica cu CNN, la cateva minute dupa ce președintele Joe Biden și-a…

- Fostul președinte american Donald Trump va fi prezent la un eveniment de campanie in Grand Rapids, Michigan, la o saptamana de la tentativa de asasinat care l-a vizat in timpul unui miting similar din Pennsylvania. Este, de asemenea, primul astfel de eveniment la care participa in calitate de candidat…

- Presedintele american Joe Biden a cerut ca un candidat independent la fotoliul de la Casa Alba, Robert F. Kennedy, sa beneficieze de protectia Secret Service, anunta secretarul Securitatii Interne Alejandro Mayorkas, relateaza AFP, citat de news.ro.

- Mai mulți parlamentari democrati au inceput marti sa puna sub semnul intrebarii, in mod public, starea sanatatii președintelui american Joe Biden. In timp ce cațiva ii cer acestuia sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, vicepreședinta Kamala Harris declara ca Joe Biden il va invinge pe republicanul…

- Liderii democrați au exclus posibilitatea inlocuirii președintelui Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, dupa prestația slaba din dezbaterea de joi noapte, și au facut apel la membrii partidului sa se concentreze in schimb asupra consecințelor unei a doua președinții a lui Donald Trump, scrie Reuters,…

- Familia președintelui american Joe Biden, candidat pentru un nou mandat la Casa Alba, l-a incurajat pe acesta sa ramana in cursa electorala și sa lupte in continuare, in ciuda prestației sale considerate „dezastruoase” inclusiv de democrați din dezbaterea recenta cu adversarul sau republican Donald…

- Sambata seara, 25 aprilie 2024, președintele american Joe Biden a venit pregatit cu un roast electoral la adresa lui Trump, la cina anuala a Asociației Corespondenților de la Casa Alba. The post Joe Biden, ironii la adresa lui Trump la un dineu oficial first appeared on Informatia Zilei .