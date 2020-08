Stiri pe aceeasi tema

- "Am marea onoare sa anunț ca am ales-o pe Kamala Harris - o luptatoare neinfricata - drept partenera mea in alegeri", a scris Biden pe Twitter. I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a anuntat marti ca a ales-o pe senatoarea de culoare Kamala Harris, in varsta de 55 de ani, pentru a-l infrunta impreuna cu el pe Donald Trump la urne pe 3 noiembrie si a deveni, in caz de victorie, prima femeie vicepresedinte a SUA, relateaza AFP. "Am onoarea…

- Joe Biden a anunțat, marți seara, ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA alaturi de Kamala Harris. Aceasta este prima femeie de culoare propusa pentru funcția de vicepreședinte, potrivit The New York Times.Kamala Harris in varsta de 55 de ani este astfel prima femeie de culoare nominalizata…

- Autor: Petru ROMOȘAN Americanii, spre deosebire de unele natiuni europene si ele foste imperii, au prostul obicei sa-si asasineze presedintii sau sa incerce destituirea lor (impeachment) in timpul mandatului. Au fost asasinati : Abraham Lincoln (in 1865), James Garfield (in 1881), William McKinley…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat vineri victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters, titreaza Agerpres. “A fost o onoare sa concurez…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat vineri victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters, conform Agerpres. „A fost o onoare sa concurez…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat, vineri, victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe Donald Trump, relateaza DPA si Reuters, conform Agerpres."A fost o onoare sa concurez alaturi…

- Fostul presedinte american Barack Obama a criticat sambata indirect, intr-una din rarele sale interventii publice de la inceputul pandemiei de COVID-19, modul in care aceasta a fost gestionata de succesorul sau Donald Trump, relateaza AFP si DPA, citate de Agerpres.Intr-un mesaj de felicitare difuzat…