Peste 50 de persoane au fost ranite in urma exploziilor puternice de la Crevedia, iar alte doua au decedat. Printre persoanele ranite se afla și o jurnalista din Romania, care a fost transportata de urgența la spital. Potrivit postului Romania TV, jurnalistul care a fost ranit in prima explozie puternica de la Crevedia este Marina Cioaca. Femeia este reporter la Romania TV și a fost transportata de urgența la spital, dupa ce a fost arsa pe maini, in urma exploziei. The post Cine este jurnalista care a fost ranita in exploziile puternice de la Crevedia appeared first on Puterea.ro .