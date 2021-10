Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie a surprins cu cea mai recenta apariție a sa. Nu a ieșit in oraș cu The Weeknd, artistul cu care s-a zvonit ca are o relație, ci cu fostul soț, Jonny Lee Miller. Conform Daily Mail , actrița in varsta de 46 de ani s-a bucurat de o cina in Los Angeles in compania barbatului. Au mers și…

- Separați din 2016, cei doi actori sunt angajați intr-o lupta juridica acerba. Brad Pitt și Angelina Jolie s-au certat recent cu privire la proprietatea lor din Franța, Chateau de Miraval, evaluata la aproximativ 164 milioane de dolari. Actrița a caștigat in cele din urma cazul și a reușit sa-și vanda...…

- Angelina Jolie a facut noi dezvaluiri despre casnicia ei cu Brad Pitt, in contextul procesului in care se afla cu fostul soț pentru obținerea custodiei copiilor. Intr-un nou interviu, actrița a afirmat ca i-a fost teama pentru siguranța copiilor ei in timpul mariajului cu celebrul star.

- Angelina Jolie a declarat, intr-un interviu acordat pentru The Guardian, ca s-a temut pentru siguranța copiilor sai in timpul casatoriei cu Brad Pitt și a criticat guvernul american pentru ca nu face mai mult pentru a proteja drepturile minorilor. Actrița și activista a afirmat ca experiențele…

- Angelina Jolie a castigat o batalie juridica contra lui Brad Pitt, judecatorul care superviza divortul lor si custodia copiilor lor fiind exclus din dosar, scrie AFP. Cele doua vedete, care au sase copii au cerut divortul in 2016 si se confrnta de atunci prin intermediul avocatilor, scrie…

