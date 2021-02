Stiri pe aceeasi tema

- Un celebru infractor din orașul britanic Nottingham, cunoscut pentru faptul ca se costumeaza in celebrul antagonist Joker din seria de benzi desenate „Batman”, a fost condamnat dupa ce a aruncat cu o bila de bowling in capul unui barbat, lasandu-și victima cu leziuni cerebrale permanente, relateaza…

- Autorul atentatului terorist comis anul trecut la o sinagoga din orasul german Halle a fost condamnat azi la inchisoare pe viata de un tribunal german, anunța agerpres .Stephan Balliet, un german antisemit si misogin, de 28 de ani, a fost gasit vinovat de „doua crime” si mai multe tentative de crima…

- Conform Agerpres , tribunalul regional a stabilit ca, odata ce Stephan Balliet va executa 15 ani de detentie, el se va afla in detentie preventiva. Aceasta este pedeapsa maxima conform legislatiei germane.Procesul extremistului de dreapta Stephen Balliet a inceput in luna iulie. El a incercat sa patrunda…

- Radu Tudor a citit joi, la Antena 3, un mesaj primit de la Remus Truica, dupa ce afaceristul a fost condamnat de ICCJ la inchisoare cu executare. „Acesta este prețul cand nu te indoi la ce ți se cere”, a reacționat Remus Truica. ICCJ l-a condamnat, joi, pe afaceristul Remus Truica, in dosarul…

- Decizie fara precedent in instanța. Un buzoian a devenit primul roman condamnat la un an de inchisoare cu executare pentru zadarnicirea combaterii bolilor. In primavara, barbatul a fugit din spital inainte de a afla rezultatul testului COVID. Sentința nu este defintiva.

- Fotbalistul brazilian Robinho (36 de ani) a fost condamnat la 9 ani de inchisoare pentru viol de catre Curtea de Apel din Milano. Fostul star de la Real Madrid sau Manchester City a fost gasit vinovat intr-un dosar legat de participarea la un viol in grup al unei tinere. Incidentul s-a petrecut in 2013,…

- Primarul din orasul Simleu Silvaniei, Septimiu Turcas, a fost condamnat, definitiv, la trei ani de inchisoare, cu suspendare, pentru abuz in serviciu contra intereselor publice, potrivit unei decizii a Curtii de Apel Cluj, care mentine sentinta data in prima instanta, de Tribunalul Maramures, anunța…

- ■ inculpatul de 66 de ani a fost condamnat la 9 ani de inchisoare ■ a contestet sentinta, iar pedeapsa a fost redusa la 7 ani ■ a siluit o tinara cu probleme psihice in apropierea Manastirii Bistrita ■ Un bunic in virsta de 66 de ani, va sta la inchisoare 7 ani, dupa ce […] Articolul Viol linga manastire,…