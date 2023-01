Stiri pe aceeasi tema

- Marea aventura America Express a inceput duminica, pe 16 ianuarie, la Antena 1. In cadrul acestui concurs incredibil, noua perechi de vedete și coechipierii sai au acceptat provocarea de a parcurge Drumul Aurului și a de gasi marele premiu de 100.000 de euro. Cine este Joaquin Bonilla, partenerul de…

- Gina Pistol este, fara indoiala, una dintre cele mai apreciate și indragite vedete din Romania. Iubita lui Smiley se bucura de o cariera de succes in televiziune, insa, in copilarie, visa sa urmeze alta profesie. Cum iși caștiga existența frumoasa blondina in tinerețe. Ce meserie visa sa aiba Gina Pistol,…

- Maria Andria este prima artista din Romania care are noul Covid. Celebra vedeta a marturisit ca se afla in stare grava și ca de cinci zile nu poate manca nimic. Blondina din showbiz-ul romanesc a susținut ca a mai fost testata pozitiv cu acest virus, dar varianta Kraken a facut-o sa se simta foarte…

- La sfarșitul anilor 90, rațușca cea urata Beatrice Pinzon Solano facea furori in randul iubitorilor de telenovele din Romania, cand se indragostea de șeful ei, Armando Mendoza. Cum arata astazi actrița Ana Maria Orozco, la varsta de 50 de ani. Cum arata actrița din „Betty cea urata” la 50 de ani Ana…

- Andreea Balan are parte din nou de o experiența deosebita. Fanii ei au observat cum in ultima perioada blondina a ales trairile aparte din ,,America Express” și din India. Celebra jurata de la emisiunea ,,Te cunosc de undeva” s-a filmat in timp ce se plimba cu o caruța și se bucura de peisajele deosebite…

- O formație celebra din Romania se relanseaza la 23 de ani de la inființare. Trupa, care a fost recunoscuta și la nivel internațional, rupea topurile in anii 2000, insa membrii ei, chiar daca au cunoscut succesul, au decis sa o ia pe drumuri separate. O trupa celebra din Romania se relanseaza. Care este…

- Marina Almașan a mers in Japonia și a avut parte de o mare surpriza. Celebra prezentatoare TV nu se aștepta la așa ceva. Vedeta a povestit acum cum a fost calatoria ei departe de Romania. Totul s-a intamplat chiar dupa divorțul de Victor Socaciu pentru a lega o conexiune mai puternica alaturi de fiul…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 incepe pe data de 20 noiembrie și la aceasta competiție vor participa 32 de echipe. Naționala Romaniei nu s-a calificat din nou și sunt 24 de ani de cand „tricolorii” nu au mai jucat la aceasta competiție. Pana acum, reprezentativa noastra a participat la șapte ediții,…