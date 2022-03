Stiri pe aceeasi tema

- Anunțata cu surle și rtambițe, noua producție a Antenei 1, „Dancing on Ice: Vis in doi”, a strans nume importante. Atat in juriul show-ului, cat și in randul concurenților, au fost anunțate nume deja cunoscute in showbiz-ul romanesc. Printre vedetele Atena 1, prezente in show, se numara și Ștefan Banica…

- Sambata, 5 martie, de la ora 20.00, Antena 1 da startul spectacolului pe gheața „Dancing on Ice – Vis in doi”, spectacol ce ii va avea ca amfitrioni pe Ștefan Banica și Irina Fodor. „Ma bucur ca incep un proiect nou in televiziune și ca voi lucra cu echipa cu care am mai lucrat ani buni, tot in televiziune.…

- Pe 5 martie, de la 20:30, Antena 1 lanseaza show-ul fenomen Dancing on Ice: Vis in doi , un show grandios in care vedetele vor concura pe gheața, in ritm de dans, alaturi de patinatori profesioniști. Difuzat in direct, show-ul va fi jurizat de patru profesioniști in domeniul dansului și al patinajului,…

- Cand incepe Dancing on Ice pe Antena 1 Antena 1 lanseaza pe 5 martie, de la 20:00, show-ul Dancing on Ice: Vis in doi. Un spectacol pe gheața in care vedetele vor concura, in ritm de dans, alaturi de patinatori profesioniști. Cele noua vedete care au acceptat provocarea Dancing on Ice: Vis in doi vor…

- Simona Gherghe a ieșit din carantina, dupa ce a fost infectata cu virusul COVID. Celebra prezentatoare TV de la Antena 1 a trecut prin momente dificile, atunci cand ea, soțul ei și fiul lor au fost diagnosticați pozitiv cu temutul virus. Fiica ei Ana a fost singura care a scapat de boala. Ce mesaj le-a…

- Jean Gavril este un talentat cantareț de muzica pop-rock și rock alternativ și va fi și unul dintre cei 9 concurenți ai show-ului Dancing on Ice – Vis in Doi, care incepe in curand la Antena 1.

- S-a anunțat oficial cine sunt concurenții de la „Dancing on Ice: Vis in doi”, show-ul care va incepe in curand la Antena 1. Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Catalin Cazacu sunt vedetele care vor dansa pe gheața. Antena 1 pregatește pentru…