- Janni Alexandridis a caștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 12 și premiul in valoare de 30.000 de euro. Invingatorul in varsta de 23 de ani are o poveste impresionanta, el a reușit deja sa gateasca pentru celebritați precum Selena Gomez, Thomas Muller, Lewis Hamilton.Janni Alexandridis are 23 de ani și…

