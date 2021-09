Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu (18 ani), tenismena care a ajuns pe locul 23 in clasamentul WTA dupa succesul de la US Open, constituie in momentul de fața subiectul preferat al mass-media. Atat al celei autohtone, care vorbește printre altele despre originile ei romanești, cat și al presei straine. Iata insa ca „tema…

- Emma Raducanu a readus Marea Britanie pe harta mondiala a tenisului feminin, dupa ce a caștigat primul titlu de Grand Slam pentru Regatul Unit, dupa 44 de ani.Popularitatea Emmei a crescut enorm in toata lumea, dar mai ales in Marea Britanie, fapt vizibil și din numarul de urmaritori pe care…

- Nigel Farage, politicianul britanic care ii provoca pe englezi impotriva romanilor, a laudat-o pe Emma Raducanu, castigatoarea britanica a US Open, care are insa origini romane si chineze. A fost taxat imediat de un mare muzician, britanic si el.

- Cristian Tudor Popescu a comentat, duminica, victoria extraordinara a Emmei Raducanu la turneul US Open. Gazetarul spune ca britanica nu ar fi obținut aceste performanțe daca s-ar fi nascut in Romania, potrivit GSP. „Sa nu mai facem astfel de apropieri, cu Hagi, cu Simona Halep și cu Emma Raducanu.…

- La 18 ani, Emma Raducanu nu este doar caștigatoarea US Open, ci și o doboratoare de recorduri. Victoria ei a facut turul televiziunilor din lumea intreaga. Nici nu e de mirare, Emma este prima jucatoare de tenis din Marea Britanie care caștiga un astfel de titlu in ultimii 44 de ani. Este și prima jucatoare…

- Emma Raducanu s-a calificat in finala US Open. Sportiva din Marea Britanie, cu origini romanesti, a trecut in semifinale de Maria Sakkari in doua seturi si va juca intr-o finala istorica.Emma Raducanu, sportiva venita din calificari la US Open, a ajuns pana in marea finala. Raducanu, in varsta de 18…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au refuzat initial sa-i acorde wild card jucatoarei Emma Raducanu, a dezvaluit, duminica, jurnalistul John Lloyd de la Daily Mail. Sportiva cu origini romane si chineze care reprezinta Marea Britanie a fost foarte aproape sa nu joace la Wimbledon.…