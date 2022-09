Stiri pe aceeasi tema

- Considerat ca fiind un adevarat „fenomen" in natatie, cu numeroase medalii europene si mondiale in palmares, la doar 17 ani, David Popovici scrie istorie de fiecare data cand intra in bazinul de inot. Zilele trecute, romanul chiar a batut recordul mondial la 100m, reusind timpul de 46.86 de secunde,…

- Georgina Rodriguez (28 de ani), iubita lui Cristiano Ronaldo (37), poarta haine și accesorii in valoare de aproximativ doua milioane de euro in cea mai recenta postare de pe Instagram. Georgina Rodriguez nu rateaza nicio ocazie pentru a-și impresiona cei aproape 40 de milioane de urmaritori de pe Instagram.…

- In perioada 5-10 iulie 2022, Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni gazduieste intrecerile Campionatul European de inot pentru juniori. Romania va fi reprezentata de 26 de sportivi, intre care se afla si dublul campion mondial David Popovici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul Romaniei a anunțat ca a aprobat, miercuri, acordarea pentru campionul mondial la natație David Popovici, a unui premiu de 500.000 lei din partea Clubului Sportiv Dinamo care se va adauga la suma de un milion de lei, premiul oferit prin intermediu

- Gabriela Andreiașu, director general al Agenției Naționale Anti-Doping, confirma ca „mereu, parinții lui David Popovici au verificat la noi orice medicament sau supliment, tocmai ca fiul lor sa nu aiba nicio problema in cariera". ...

- David Popovici este campion mondial la varsta de 17 ani. O țara intreaga este in extaz de cand adolescentul a obținut prima medalie de aur pentru inotul masculin romanesc. Daca toata lumea ii cunoaște meritele pe plan profesional, puțini știu ca adolescentul este indragostit lulea. Iata cine este iubita…

- David Popovici a scris istorie, luni seara, la Budapesta. Este primul roman care a devenit campion mondial la natație. Tanarul de 17 ani a caștigat medalia de aur la proba de 200 de metri liber la Campionatul Mondial din Ungaria! Timpul reușit de David este al 4-lea din istoria probei. Campionul le-a…

- David Popovici, campion mondial in proba de 200 de metri liber, in care a stabilit al patrulea cel mai bun timp din istoria probei și, totodata, un nou record mondial la juniori, a facut o serie de dezvaluiri despre cum a inceput inotul și ce-l motiveaza in ascensiunea sa intr-o „scrisoare deschisa”…