Cine este iubita lui Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii. Cum s-au fotografiat cei doi / FOTO

- Bogdan Ionescu, ispita masculina de la „Insula Iubirii” sezonul 6, și-a incantat fanii dupa ce a postat mai multe imagini in care apare alaturi de o tanara care pare ca l-a cucerit definitiv. In sezonul 4 al emisiunii Insula Iubirii, Bogdan Ionescu a venit impreuna cu iubita lui de atunci, Hannelore,…

- Cerasela și Rareș au venit mana de mana in acest show TV, insa intrebarea care sta pe buzele tuturor este daca vor pleca și impreuna de la Insula Iubirii. Ce-i drept, pe cele doua insule s-au petrecut numeroase lucruri, iar concurentul a ramas profund marcat cand și-a vazut iubita in pat cu un alt barbat.…

- A fost drama la Insula Iubirii, reality show-ul de la Antena 1. Unul dintre concurenții din emisiunea ajunsa la sezonul 6 a cazut de la balcon, chiar in fața colegilor sai. Iubita sa actuala a privit șocata, de asemenea, intreaga scena. Ce s-a intamplat și cum s-a ajuns in aceasta situație, care putea…

- Alex Bodi a șocat din nou! Dupa ce a postat mesajul controversat și a dat de ințeles fanilor ca nu mai este impreuna cu iubita lui, cei doi s-au afișat pe rețelele de socializare mai fericiți ca niciodata. Iata unde au fost plecați weekend-ul acesta, dar și in ce ipostaze s-au fotografiat!

- Cerasela este un personaj controversat la Insula Iubirii, iar in jurul ei au existat mai multe discuții de la inceputul emisiunii pana acum. Ei bine, in episodul de astazi ispita Bogdan nu a mai putut rezista și a rabufnit. Acesta a are o parere proasta despre Cerasela, dar și despre Rareș, iubitul…

- Ultimul episod Insula Iubirii a adus in fata telespectatorilor prima cadere in ispita. Relaxarea si apropierea ispitelor i-a facut pe unii parteneri din cupluri sa lase garda jos si sa alunece tot mai periculos in voia tentatiei, uitand relatia de acasa.

- Primul sarut de la „Insula iubirii”, sezonul 6 dintre un concurent și o ispita a avut loc in ediția din 10 mai. Rey nu a mai rezistat tentației și a sarutat-o pe Eda, ispita de care e atras și alaturi de care petrece tot timpul de la inceputul show-ului. Date-urile individuale i-au scos din resorturile…

- Au ieșit detalii picante la iveala din trecutul Teodorei! Concurenta de la Insula Iubirii a fost data de gol chiar de catre Alex, iubitul ei, iar apoi, pusa in fața faptului implinit, a recunoscut cu ce s-a ocupat. Ba mai mult decat atat, a explicat și care a fost motivul pentru care a facut asemenea…