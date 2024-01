Stiri pe aceeasi tema

- Florin Raducioiu, fostul atacant al Generației de Aur, și-a cerut iubita in casatorie chiar in cumpana dintre ani. In varsta de 53 de ani, fostul internațional roman, a fost cucerit definitiv de iubita sa, Andreea Albastroiu. +1 FOTO Andreea Albastroiu a oficializat evenimentul: „Am spus DA!” La doar…

- Dupa ce David, fiul cel mare al Ancai Serea, a fost surprins de paparazzii Spynews.ro alaturi de iubita lui, noi am stat de vorba cu vedeta, care ne-a spus cum se vede ea in calitate de soacra mare. Anca Serea ne-a oferit declarații exclusive despre relația baiatului ei cu iubita, dar ne-a marturisit…

- Catalin Bordea a marutisit ca a suferit mult in urma divorțului de Livia, insa datorita prietenilor care l-au sprijinit a reușit sa treaca peste perioada dificila. De la o posibila partenera juratul iUmor are cateva așteptari importante.

- Este zi de sarbatoare in familia Noaptea Taziu! Cucu și iubita lui, Rebeca, au implinit cinci luni de relație! Artistul radiaza de fericire de cand a renunțat la singuratate și s-a indragostit iremediabil de partenera lui. Cei doi formeaza unul dintre cele mai recente cupluri din showbiz!

- Costinel Cosmin Zuleam, Cristian Minae si Laurentiu Ghita sunt cei trei atacatori care l-au torturat pe omul de afaceri Adrian Kreiner. Iubita celui care l-ar fi omorat pe milionar a declarat care a fost rolul ei in acele zile și ce au facut in tot acest timp.

- Mihai Zmarandescu a ințeles prea bine ca el este fericit daca femeia de langa el se simte iubita. Cum iși exprima fiul lui Catalin Zmarandescu dragostea fața de partenera lui, femeia in brațele careia și-a gasit liniștea. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost…

- Dinu Maxer și Magdelena Chihaia formeaza un cuplu de cateva luni. Partenera cantarețului i-a cunoscut deja pe Andreas și Maysa, cu care spune ca are o relație speciala și ca s-au ințeles din primele momente.

- Lino Golden și-a facut curaj și i-a pus marea intrebare iubitei sale. Cei doi sunt impreuna de mai bine de un an, iar de cand formeaza un cuplu, sunt de nedesparțit. Tanara nu a banuit ca urmeaza sa fie ceruta in casatorie. Cum a fost surprinsa de artist seara trecuta.