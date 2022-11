Cine este italianca ce a adus în România metoda „Devil’s Pizza” de a jefui bancomate O femeie in varsta de 55 de ani, membra a clanului mafiot ‘Ndrangheta, a fost prinsa in flagrant in timp ce arunca in aer un bancomat la Constanta. Katia Sanginesi a invațat metoda de jaf „Devil’s Pizza” in cadrul gruparii de la una dintre cele mai sangeroase ‘Ndrangheta, din Calabria, sudul Italiei, a carei ocupație se concentreaza in jurul traficului de cocaina, asasinarilor și spalarii de bani. Conform politiei italiene, gruparea ar fi dat sase atacuri la bancomate din Avellino, Benevento si Roma in perioada iulie 2020 – ianuarie 2021. Pe langa furt calificat si daune provocate bancilor si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

