Cine este ISIS-K, grupul terorist care amenință cu un atac pe aeroportul din Kabul O amenințare din partea ISIS-K împiedica eforturile de evacuare de pe aeroportul din Kabul, pe masura ce timpul pentru salvarea americanilor și a afganilor disperați sa fuga expira rapid, relateaza CNN.

Într-un semn alarmant al deteriorarii mediului de securitate, diplomații americani din Kabul au avertizat brusc cetațenii americani ca exista amenințari la adresa securitații aeroportului.

Mai multe state au avertizat asupra unui risc crescut de atac terorist la aeroportul internațional din Kabul și le-au cerut cetațenilor sa evite a calatori în zona respectiva. Australia,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

