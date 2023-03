Stiri pe aceeasi tema

- Asistentul medical din Arad, Ionuț Mureșan, care s-a sinucis in noaptea de 1 martie 2023, a fost cel care a avut grija de artistul Benone Sinulescu. Cantarețul buzoian se retrasese spre sfarșitul vieții intr-un sat din Arad, relateaza Adevarul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Veste șoc la un an și jumatate de la decesul lui Benone Sinulescu! Fostul lui asistent medical, Ionuț Mureșan, a fost gasit fara suflare, ieri, pe 1 martie 2023. Avea doar 37 de ani. Apropiații lui refuza sa creada ca și-ar fi pus capat zilelor. Fostul impresar al lui Benone Sinulescu face dezvaluiri…

- Asistentul medical din Arad, Ionuț Mureșan, care s-a sinucis in noaptea de 1 martie 2023, a fost cel care a avut grija de artistul Benone Sinulescu. Cantarețul buzoian se retrasese spre sfarșitul vieții intr-un sat din Arad.

- Ionuț Mureșan, un asistent medical din Arad, s-a sinucis in seara de 1 martie. Barbatul era unul dintre cei mai cunoscuți din branșa sa, pe plan local. Omul si-a pus capat zilelor in propriul birou, care se afla pe Calea Timișoarei (Aradul Nou). Iubita lui este cea care a cerut ajutor, deoarece acesta…

- Asistenul medical din Arad, Ionuț Mureșan, cel care avea și firma Ingrijiri la domiciliu” s-a sinucis in seara de 1 martie. Ionuț era unul dintre cei mai cunoscuți din branșa sa in județul Arad și nu numai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Asistentul medical Ionuț Mureșan era unul dintre cei mai cunoscuți din branșa sa in județul Arad. A pus pe picioare firma de ingrijiri la domiciliu... The post Ionuț Mureșan, asistent medical, s-a sinucis in aceasta seara in propriul birou din Aradul Nou appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un barbat a fost retinut de procurorii hunedoreni dupa ce si-a injunghiat fosta iubita, fapta avand loc in scara blocului unde locuieste femeia. Victima a fost dusa la spital si are nevoie de cel putin 20 de zile de ingrijiri medicale. Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara au transmis, luni, printr-un…