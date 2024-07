Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean rus suspectat de comiterea unui atentat cu mașina-capcana la Moscova miercuri dimineața a fost reținut in Turcia, a anunțat Ministerul turc de Interne. Este vorba despre o persoana suspectata de autoritațile ruse ca ar fi amplasat un dispozitiv exploziv in mașina unui oficial cu rang inalt…

- Lista cu substanțele care afecteaza șoferii, si ii pot lasa fara permis, va fi actualizata in septembrie, anunța Rafila. Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat ca lista cu substantele care afecteaza conducerea unui vehicul va fi actualizata, urmand a fi finalizata pana in luna septembrie. Ministrul…

- Catalin Predoiu, ministrul de Interne, a raspuns joi reprosurilor premierului Ciolacu din sedinta de Guvern, aratand ca aceasta ordonanta de urgenta care prevede testarea soferilor cu drug test nu este un demers individual, sporadic sau spontan, ori heirupist, cum au fost acuzati, ci este o masura gandita…

- Rocco Morabito, șeful mafiei 'Ndrangheta, a evadat prin acoperișul unei inchisori din centrul orașului Montevideo in urma cu 5 ani, iar insa autoritațile din Uruguay nu au reușit sa-i prinda pe toți complicii sai, relateaza portalul Infobae. „Regele cocainei” a fost arestat, in 2021, in Brazilia, și…

- Viorel Țentiu, șeful Biroului Interpol din Republica Moldova, suspect in dosarul privind manipularea notificarilor de alerta rosie si a altor date Interpol, va sta in arest preventiv pentru 30 de zile, au decis, joi, magistratii Judecatoriei Chisinau, relateaza ediția de limba romana a site-ului Europa…

- Ministrul a delcarat dupa sedinta de Guvern ca in privinta Sistemului de Garantie Returnare, au decis sa permita comercializarea acelor produse care se afla inca pe rafturile magazinelor si care, fiind fabricate inainte de data de 01 ianuarie 2024, nu poarta acel logo SGR. Fechet a precizat ca producatorii…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, a atras atenția ca ajustarea fiscala pe care o așteptam nu va fi o sarcina ușoara, subliniind ca soluția nu poate fi gasita doar prin reducerea cheltuielilor. Intr-o declarație facuta miercuri, 15 mai, el a explicat ca proporția veniturilor fața…

- Dupa punerea in funcțiune a Sistemului Informatic Integrat, generarea CNP-ului (codul numeric personal) nu va mai ține cont de locul de naștere. Operaționalizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila (SIIASC) aduce modificari importante in modul in care este generat…