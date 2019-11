Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban este aproape de testul din parlament. "Eu sunt increzator ca va exista o majoritate a parlamentarilor care vor pune interesul Romaniei pe primul loc și vor renunța la atitudinea de boicotare care este lipsita de sens. Eu din cate imi aduc aminte, nu exista nicio guvern care sa fi fost…

- Ion Ștefan, propus ministru al Dezvoltarii in cabinetul Orban, e somat de Primaria Focșani sa-și plateasca taxele și impozitele restante. Deputatul susține ca Direcția de Taxe și Impozite nu l-a notificat pana acum ca ar fi dator la stat.

- Ion Ștefan, propus ministru al Dezvoltarii, a fost avizat negativ in comisiile reunite pentru administrație publica din Parlament, fiind al doilea liberal care a primit un astfel de aviz, dupa Florin Cițu, nominalizat la Ministerul Finanțelor. Au fost 19 voturi „impotriva” și 17 voturi „pentru” in comisiile…

- Acesta i-a luat microfonul unei deputate care vorbea de la tribuna, pentru a-i opri discursul. Momentul a fost considerat jenant si de presedntele de sedinta, care i-a cerut lui Ion Stefan sa aduca microfonul inapoi. "I-am luat microfonul doamnei, pentru faptul ca nu respecta o procedura.…

- Ștefan Ion, propunerea PNL la Ministerul Lucarilor publice și Dezvoltarii, are 50 de ani, este de profesie inginer electromecanic și deputat de Vrancea din 2016. El e și directorul general al unui magazin din Focșani, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial- Vom avea parte de mai multe zile…

- Senatorul PNL Marcel Vela, in varsta de 56 de ani, este propunerea PNL pentru funcția de ministru de Interne in Cabinetul Orban. Liberalul este secretar al Biroului permanent al Senatului și a avut trei mandate de primar al municipiului Caransebeș, in perioada 2004-2016. Marcel Vela a fost presedinte…

- Managerul Spitalului de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, Vasile Rimbu, declina propunerea de a prelua funcția de ministru al sanatații in Guvernul Orban. Rimbu a declarat ca este onorat de aceasta propunere insa a transmis ca va ramane la Spitalul Județean Suceava pentru a finaliza toate proiectele…

- Deputatul PNL Ioan Cupsa este favorit pentru a prelua portofoliul Justitiei in Guvernul Orban, sustin surse politice pentru Adevarul. Cupsa, de profesie avocat, dar si inginer, s-a luptat cu PSD in Comisia Iordache, unde au fost mutilate Legile Justitiei. Totusi, Cupsa a fost singurul liberal care a…